Revitalizações nos Centros de Atenção à Melhor Idade entram na reta final, em Manaus

A revitalização total dos três Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis), que oferecem atendimentos em diversas especialidades para idosos, entrou em fase final. Desde que foram inaugurados, em 2002, esta é a primeira vez que os espaços voltados à terceira idade passam por uma reforma.

No Caimi André Araújo, localizado no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, as obras estão prestes a ser concluídas, faltando apenas a instalação do sistema de condicionadores de ar. No Caimi Ada Rodrigues Viana, no bairro Compensa, zona oeste, as obras já ultrapassam 90% de conclusão. Já no Caimi Dr. Paulo Lima, na Colônia Oliveira Machado, zona sul, as obras estão em 80%.

Os trabalhos realizados nos centros são supervisionados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Responsável pela fiscalização da obra, o engenheiro João Pedro detalha os serviços executados nos espaços.

“Os serviços que foram realizados, que são de manutenção e revitalização, englobam todas as partes dos Caimis, desde a reabilitação dos pontos elétricos, hidráulicos, toda a parte de cobertura, principalmente, a parte da pintura geral. Toda a identidade visual, forro e as salas foram revitalizadas. A manutenção engloba, de maneira geral, todos os âmbitos necessários para ter um bom funcionamento dos Caimis”, explicou.

Caimis

Os Caimis fazem parte de um conjunto de unidades de saúde, que compõem a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), voltado ao atendimento de idosos com ênfase no tratamento de doenças ligadas ao envelhecimento, na promoção do bem-estar e na prevenção de doenças e acidentes, contando com equipes multiprofissionais.