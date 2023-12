O Réveillon Gospel 2024, promovido pela Prefeitura de Manaus, dentro da programação do “O Maior Réveillon de Todos”, foi realizado até a madrugada de hoje (31), na praia da Ponta Negra, organizado para o público cristão celebrar o encerramento de um ano de bênçãos para recebimento de outro.

Os shows nacionais das cantoras Cassiane e Fernanda Brum proporcionaram uma grande celebração de fé, com muito louvor e adoração, assim como as seis atrações locais.

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou os shows, demonstrou felicidade pela população ter abraçado essa programação e contou que a festa cristã está no Calendário Oficial de Manaus e, se depender dele, nunca mais sairá.

“É o segundo Réveillon Gospel da cidade e eu tenho certeza que não vai mais sair do calendário. Enquanto eu estiver à frente da prefeitura, nós vamos estar realizando essa programação. Eu estou muito feliz, porque a população entendeu e está prestigiando esse segundo Réveillon”, declarou o prefeito.

O evento contou com uma megaestrutura montada pela Prefeitura de Manaus, com operacionalização do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

“A Prefeitura de Manaus montou uma megaestrutura para esse evento. São mais de duas mil pessoas trabalhando diretamente e mais de 6 mil indiretamente. Todo o perímetro fechado com total segurança. A população segura para só aproveitar as atrações maravilhosas”, disse o diretor-presidente da Manauscult, Reginei Rodrigues.

Louvores de bençãos

A cantora Cassiane participou do primeiro Réveillon Gospel e voltou neste ano para repetir a dose de evangelizar com a sua voz potente.

“Eu me acho privilegiada de participar de todas as festas que acontecem nas cidades, que são da minha área, do evangelho. Eu penso que é uma benção, porque nós estamos aqui para profetizar a benção do Senhor. Meu coração está aberto e com a minha boca eu vou profetizar. Estamos no final de 2023, Deus fez promessas e ele vai cumprir”, profetizou.

Fernanda Brum também estava muito feliz em poder trazer a palavra de Deus no penúltimo dia do ano e deixou uma mensagem de esperança aos manauaras.

“Eu estou muito feliz de estar neste penúltimo dia do ano trazendo a palavra de Deus, trazendo adoração, trazendo esse ambiente de paz, essa delícia que é estar na presença de Deus para todos os manauaras. Não percam a esperança. 2024 está aí para provar que Deus é um Deus de promessas, é um Deus firme, é um Deus maravilhoso, que sempre cumpre aquilo que promete aos seus servos”, disse.

“Muitas pessoas estão sendo edificadas, pessoas que gostam de adorar a Deus. Isso é um momento muito importante, que traz edificação espiritual para todas essas pessoas”, disse o operador Francisco Oliveira, que prestigiou o evento.

Já o pastor Maicon Silva, que esteve nessa celebração na Ponta Negra pela primeira vez, disse que foi uma noite de excelência para a glória do Senhor. “Que o nome do Senhor seja louvado, glorificado, por este povo unido que está aqui, justamente, para adorar e glorificar a Deus. A gente fica muito feliz por um evento como este”.

Com informações da Semcom