Restaurante popular Prato Cheio vai atender 400 pessoas por dia, em Carauari

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quinta-feira (30/06), mais uma unidade do programa Prato Cheio no interior do estado, desta vez, no município de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus). Na modalidade Restaurante Popular, o local terá condições de atender até 400 pessoas, que enfrentam dificuldades econômicas, com refeição balanceada e de qualidade. O espaço funcionará de segunda à sexta-feira, das 11h às 13h.

Wilson Lima destaca que um dos principais focos do seu governo é garantir alimentação para a população. “Quando eu assumi o governo, em 2019, eram sete Pratos Cheios. Hoje são 32. Hoje eu inaugurei mais um aqui no município de Carauari. E tem um detalhe, é a primeira vez que esse restaurante popular vem para o interior”, disse o governador.

Administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), o programa atende pessoas que se encontram em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda, além de desempregados, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência.

O Prato Cheio é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido pelo valor simbólico de R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro do alimento, de sabores variados, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.

A pescadora Antônia Alves foi uma das primeiras pessoas que adquiriu a alimentação por R$ 1. “É uma benção, porque muitos que vêm não têm condição de comer. Não têm um real para comer e quando vêm é uma benção, porque está tudo caro, tudo difícil”, ressaltou Antônia.

Unidades

Esta é a 19ª unidade do programa social inaugurado no interior do estado. A capital conta com 13 unidades do Prato Cheio.

Receberam restaurantes populares os municípios de Manacapuru, Autazes, Itacoatiara, Tefé, Barreirinha, Parintins, Humaitá, Presidente Figueiredo e Manicoré.

Rio Preto da Eva, Tabatinga, Maués, Iranduba, Borba, Careiro Castanho, Lábrea, São Gabriel da Cachoeira e Coari ganharam uma cozinha popular.

“Eu fiquei muito feliz por isso. A gente vai comprar um frango, está trinta e pouco, aí a gente pega e vai comprar um prato de um real, ajuda bastante”, acrescentou a agricultora Auziana Vieira.

*Com assessoria