Restam 11 dias para fim das inscrições para a residência jurídica e contábil do TCE-AM

As inscrições para o Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) estão na reta final, faltando apenas 11 dias para o fim do prazo, que é 15 de maio. O programa visa estabelecer um parâmetro qualificado de aprendizado sobre essas áreas que contribuem integralmente para o funcionamento da administração pública. Os alunos-residentes receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 3 mil, com duração mínima de dois anos, renovável por mais 12 meses, a critério do TCE-AM.

As inscrições têm taxa de R$ 100 e podem ser pagas via PIX, depósito bancário ou Transferência Eletrônica Disponível (TED), na conta corrente nº 71022-6, Agência 1549 da Caixa Econômica Federal, em nome do Tribunal de Contas do Amazonas, inscrita no CNPJ 05.829.742/0001-48. O comprovante de PIX, depósito ou transferência deve estar em nome do candidato e será anexado na plataforma de inscrição, pelo endereço virtual https://processoseletivo.tce.am.gov.br.

Até o momento, 697 candidatos foram inscritos no certame, sendo 523 na ampla concorrência de Direito, disputando 16 vagas, o que dá cerca de 32,6 candidatos por vaga, e 158 na área de Ciências Contábeis, com 19,7 candidatos por vaga, para as oito vagas disponíveis.

Inscrições

Já as inscrições de candidatos com deficiência (PCDs), totalizam 11 em Direito, disputando quatro vagas, com 2,75 candidatos por vaga e para Ciências Contábeis são quatro inscritos para duas vagas, ou seja, dois candidatos por vaga, até o momento.

Dos 697 inscritos, 263 tiveram isenção de taxa homologada pela Escola de Contas Públicas (ECP). Na semana passada, após análise de 620 pedidos de isenção, a ECP deferiu 534 pedidos. A expectativa coordenação do certame é de que outros 271 isentos de taxa confirmem, até a próxima segunda-feira (15), a inscrição no processo seletivo.

Para o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, o alto número de inscritos para o programa demonstra o acerto na idealização inovadora do Programa de Residência Jurídica e Contábil do Tribunal.

“Temos um grande número de inscritos, o que é uma evidência do sucesso que será esse programa que, apesar de idealizado na minha gestão, recebeu amplo apoio de todo o colegiado. Essa é uma oportunidade única de aprendizado e aprimoramento técnico, além de proporcionar uma experiência prática na área jurídica e contábil. Os residentes terão a oportunidade de desenvolver atividades no Tribunal e contarão com acompanhamento e avaliação realizadas diretamente pelos servidores do TCE-AM”, destacou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

Prova

O sistema de seleção será por meio de prova objetiva-discursiva, que será realizada no dia 4 de junho, com duração de quatro horas, em local a ser confirmado pelo cartão de confirmação no site de inscrição.

É importante que os candidatos estejam atentos às informações que antecedem a realização da seleção, como a abertura dos portões, que será às 7h, com início das provas às 8h30.

*Com informações da assessoria