Resíduos sólidos: Manaus recicla pouco mais da metade da média registrada no país

Hoje, dia 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente e, também, Dia Nacional da Reciclagem, datas que reforçam a importância da preservação e uso consciente dos recursos naturais. A reciclagem é um pilar importante da preservação do planeta, porque através dessa prática é feita a destinação correta dos resíduos produzidos pela população, conforme explica o embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) em Manaus, biólogo Daniel Santos, da Damata Consultoria.

O índice de reciclagem no Brasil é de 4%, conforme dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). Em Manaus, o número está abaixo da média nacional. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), em 2022, do total de resíduos domésticos recolhidos na cidade, 2,1% foram reciclados.

Os resíduos são recolhidos pela Prefeitura de Manaus, nos Pontos de Entrega Voluntária de Reciclados (PEVs) e através do programa de Coleta Domiciliar de grandes objetos. São depois encaminhados para as Associações de Catadores.

O percentual alcançado pelo Brasil está abaixo de países com desenvolvimento econômico similar, como Argentina, Chile e Turquia, que reciclam, em média, 16% dos resíduos gerados. É o que aponta o biólogo Daniel Santos.

Segundo ele, o número de pontos de coleta seletiva na capital amazonense tem crescido, mas ainda está longe do ideal. Atualmente, são 56 PEVs distribuídos em todas as zonas da cidade. “Nota-se um avanço. Até alguns anos atrás eram poucos pontos, mas ainda é preciso mais investimentos. Estamos abaixo da média de reciclagem do Brasil, que já é muito pequena comparado com outros países”, destacou.

Daniel Santos ressalta que alguns pilares precisam ser reforçados, para que Manaus avance e chegue a melhores resultados, como a educação ambiental nas escolas, centrais de compostagem e a melhoria da estrutura para coleta e destinação dos materiais através das cooperativas. Um outro ponto que merece destaque, de acordo com ele, é a conscientização dos empresários para a importância da logística reversa, que é um conjunto de procedimentos adotados para recolher e encaminhar os resíduos gerados pelo negócio. “Temos bons exemplos no Brasil de como essa ação conjunta entre indústria e sociedade pode funcionar. É o caso das latas de alumínio, que são quase 100% recicladas”, observou.

Daniel acrescenta que, quando se trata de logística reversa, os benefícios vão além da preservação de recursos naturais. É uma maneira de movimentar a economia, gerando emprego e renda. Em Manaus, são beneficiados pelo programa de coleta da Semulsp 16 cooperativas e associações de catadores. “Esse número pode ser ampliado se, paralelo à atuação da secretaria, as empresas também se empenharem nessa área”, frisou.

Com informações da assessoria