Resíduos hospitalares: desafios e soluções em gestão para um futuro mais sustentável

A gestão e destinação adequada de resíduos hospitalares é uma das grandes preocupações para a preservação do meio ambiente e a proteção da saúde pública. A Norte Ambiental destaca-se como referência no Amazonas, liderando o setor com uma média anual superior a 5 mil toneladas de resíduos hospitalares tratados e descartados em conformidade com as leis estaduais e federais.

Para dar vazão a este volume de resíduos de forma segura e sustentável, o diretor de Operações da empresa que integra o Grupo Bringel, Winsber Wasques, explica que os principais processos utilizados para o descarte responsável desses resíduos são a autoclavagem e a incineração.

No primeiro método, os produtos são inicialmente esterilizados, triturados e depositados nos locais destinados sem riscos ambientais e para a saúde humana.

Na incineração, os resíduos selecionados passam por fornos especiais controlados por automação da temperatura. Todo o processo é monitorado por câmeras 24 horas por dia, dos fornos, até a chaminé e a coloração da fumaça, para assegurar a completa eliminação de partículas poluentes, que são retidas em filtros e posteriormente descartadas corretamente.

“Além do acompanhamento permanente das operações, todos os meses temos um relatório técnico elaborado por uma empresa especializada para assegurar toda a qualidade e excelência do processo”, destacou Wasques.

Transporte

Além da preocupação com o processamento dos produtos, a Norte Ambiental dedica atenção especial ao transporte dos resíduos, desde a coleta nas unidades de saúde até a chegada à empresa. Todos os veículos são licenciados e fiscalizados por órgãos ambientais, e os profissionais envolvidos são treinados e habilitados para garantir a segurança na movimentação.

Wasques ressalta que além dos benefícios diretos para o meio ambiente, como a redução de 90% no volume de materiais descartados em aterros, o processo desenvolvido pela Norte Ambiental contribui para a preservação do ar, solo e águas subterrâneas, além de garantir a segurança, e a saúde, daqueles que lidam diretamente com os resíduos hospitalares.

Sediada em Iranduba, a Norte Ambiental é considerada referência na Região Norte em soluções integradas no gerenciamento de resíduos perigosos.

Além do Amazonas, onde atua na coleta e destinação de resíduos hospitalares na capital e em municípios da região metropolitana, a empresa também está presente em Rondônia, Roraima e Acre. Este mês a empresa iniciou suas atividades no estado do Piauí, com a inauguração de sua primeira unidade na Região Nordeste do país, sempre em conformidade legal e contribuindo para a preservação do ecossistema amazônico.

