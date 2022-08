‘Representei a força e a garra do povo do Amazonas’, diz manauara eleita Miss Brasil Mundo

Letícia Frota foi a primeira amazonense a vencer o Miss Brasil Mundo.

A modelo amazonense Letícia Frota, de 19 anos, eleita a 62ª Miss Brasil Mundo, afirmou em entrevista à Rede Amazônica, ontem (5), que a conquista do prêmio sempre foi um sonho e que representou o povo amazonense. Foi a primeira vez que uma postulante do Amazonas é coroada na história do concurso.

“Essa conquista era um propósito e um objetivo que eu tinha dentro do meu coração, e eu tô muito feliz por ter vindo competir e estar voltando ao Amazonas com esse título, com essa coroa, representando a força e a garra de todo o povo amazonense. Então é um orgulho para mim e para todos que são do meu estado”, disse a modelo.

Natural de Manaus, Letícia é estudante de Psicologia, modelo e digital influencer. Há cerca de dois meses, ela voltou de um intercâmbio cultural no Canadá, onde foi aprimorar a fluência em inglês.

A amazonense passa agora a ser embaixadora da luta contra a hanseníase no país, a principal causa social abraçada pelo concurso, em parceria com o Morhan, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.

A doença é um grave problema de saúde pública, e a plataforma do Miss Brasil Mundo dá espaço ao seu combate há 10 anos. O Brasil, atualmente, está em segundo lugar em registros de incidência da doença, que é uma das mais antigas no mundo.

Com informações do G1-AM