Repórter é ameaçada ao vivo por homem armado no ES

A repórter Daniela Carla passou por um momento de tensão durante a cobertura de um tiroteio no Morro do Cabral, em Vitória. A jornalista foi ameaçada por um homem armado enquanto falava ao vivo para o Bom Dia Espírito Santo, na TV Gazeta, afiliada da TV Globo.

A profissional ficou em silêncio por alguns segundos e deixou explicou: Nós acabamos de ser ameaçados aqui no Morro do Cabral. Vamos sair daqui agora. Um homem armado me ameaçou aqui”.

“Pouco antes, um comparsa dele passou por aqui sem arma e falou que a gente tinha que ‘meter o pé’ do local, e agora esse dai veio e fez essa ameaça”, completou.

Em sua conta no Instagram, Daniela Carla desabafou sobre a situação, defendeu o trabalho da imprensa e cobrou as autoridades por maior segurança.

“Assim como se acham no direito de tirar a paz de pessoas de bem, criminosos acham que podem nos impedir de contar o que eles fizeram e cobrar segurança por parte das autoridades… Não podem! Fizemos nosso trabalho. Que a polícia coloque os bandidos atrás das grades e que prefeitura e governo coloquem em prática projetos que impeçam que noites e madrugadas como essa voltem a acontecer”, escreveu.

*Com TERRA