O prefeito de Manaus em exercício, Renato Junior, destacou a harmonia entre os poderes Executivo e Judiciário, durante evento de posse dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), nesta quinta-feira (9).

“A harmonia entre poderes faz parte da democracia e hoje é um dia muito importante para a história do Amazonas sem sombra de dúvidas, com a posse do desembargador Jomar Fernandes, do Tribunal de Justiça”, afirma Renato.

Para o novo mandato que compreende o biênio 2025/2026, os desembargadores Jomar Fernandes, Airton Gentil e Hamilton Saraiva assumiram, respectivamente, os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça da Corte.

O desembargador Jomar Fernandes sucede a desembargadora Nélia Caminha Jorge, que presidiu o TJ-AM no biênio 2023/2024. “Com certeza, o Tribunal de Justiça está bem representado na pessoa do desembargador Jomar e pelo ótimo desempenho da desembargadora Nélia Caminha, que estava à frente da Corte como presidente. A nossa alegria, enquanto instituição da Prefeitura de Manaus, é saber que há uma harmonia das instituições da Prefeitura de Manaus com o Tribunal de Justiça”, complementou.

Na ocasião, o novo presidente do tribunal aprovou a gestão passada e assentiu em prosseguir com as ações vigentes.

“A expectativa dessa nova administração para o próximo biênio será inicialmente dar seguimento ao trabalho desenvolvido por todos aqueles ex-presidentes que nos trouxeram essa exitosa colocação do Tribunal de Justiça do Amazonas. Especialmente quero dizer que a desembargadora Nélia, de forma muito cuidadosa, desde o início do seu mandato, cuidou para que o acesso ao Poder Judiciário do Amazonas fosse franqueado da forma mais fácil que pudesse ser. Ela estendeu o apoio aos programas de resgate à cidadania, que a corregedoria levou a efeito, de forma que iremos continuar com esses outros trabalhos”, disse.