O prefeito em exercício e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, anunciou a liberação do complexo viário Rei Pelé, na antiga bola do Produtor, na zona Leste, para a primeira quinzena de maio deste ano.O projeto chegou a 70% de execução, na parte de construção da trincheira.



Durante coletiva de imprensa, o prefeito em exercício, Renato Junior, atualizou sobre o andamento da obra, divulgando a previsão de liberação, além de anunciar a construção de um novo viaduto na cidade.

“Mesmo com o período de chuvas, a determinação do prefeito David Almeida é entregar este viaduto na primeira quinzena de maio. Vale ressaltar que este é um viaduto de grande importância para a cidade de Manaus, beneficiando diretamente as zonas Norte e Leste. Se fosse fácil construir um viaduto como esse, já teriam feito, mas a gestão do prefeito David é a gestão que, no primeiro mandato, entregou dois viadutos, e agora, no segundo mandato, entregará este. Além disso, neste primeiro trimestre, daremos a ordem de serviço para o Viaduto Passarão, que será localizado na avenida Coronel Teixeira com a avenida Brasil”, afirmou Renato Junior.

A trincheira interliga os dois sentidos da avenida Autaz Mirim à avenida Itaúba e à avenida Camapuã. As equipes trabalharam na escavação da via e na perfuração dos tirantes. Seguiram com a concretagem dos tirantes e com a instalação da tela de proteção com o concreto projetado.

Na fase atual, os trabalhos seguem com a concretagem e armação da laje inferior por onde passarão os veículos na trincheira no trecho da Autaz Mirim. Uma das etapas de implantação de drenagem profunda foi finalizada, com o furo direcional. A primeira etapa do projeto, a alça viária, que está em funcionamento e conecta a avenida Autaz Mirim à avenida Camapuã, sentido Cidade Nova, foi concluída em oito meses.

Viadutos

Este será o terceiro viaduto entregue pela prefeitura em tempo recorde. O primeiro foi o viaduto Prefeito José Fernandes, na avenida Governador José Lindoso, finalizado seis meses antes do prazo previsto em contrato. O segundo foi o complexo viário Márcio Souza, situado na rua Rio Preto, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, inaugurado após sete meses de obra.

Projeto

No complexo viário Rei Pelé, foram construídos seis blocos com estaqueamento que funcionam como pilares de apoio, além de dois blocos de aproximação, localizados em cada extremidade do elevado, um na ponta da Autaz Mirim e outro na da avenida Camapuã. Esses blocos são responsáveis pela sustentação do elevado. Na sequência, foram instaladas as vigas transversinas, que oferecem suporte para as vigas protendidas, permitindo, assim, a construção do tabuleiro do complexo.

A obra avançou com a concretagem dos guarda-corpos, fundamentais para a segurança viária, pois protegem os veículos e delimitam o espaço de circulação. Também foram realizados os serviços de pavimentação, pintura de sinalização horizontal, e instalação dos postes de iluminação, com a entrega da alça viária superior do complexo.

A Prefeitura de Manaus segue firme no trabalho para melhorar a mobilidade urbana, com serviços simultâneos que não garantirão um trânsito mais ágil e seguro para a população.

Os trabalhos ocorrem de segunda a sábado, com um turno começando às 7h e terminando às 18h, seguido por uma segunda equipe que estende o horário até as 21h. São utilizados, em média, 20 equipamentos modernos e mais de 100 trabalhadores para acelerar o progresso das obras.