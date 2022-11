Remada Ambiental mobiliza voluntários para limpeza do igarapé do Gigante, amanhã

A penúltima edição de 2022 do Remada Ambiental acontece amanhã (26), com a limpeza do Igarapé do Gigante, no rio Tarumã Açu. Em 6 anos de existência do projeto, já foram retiradas mais de 55 toneladas de resíduos do igarapé e da região da Marina do Davi. Mais de 6 mil voluntários contribuíram com a ação, ao longo desse período.

O ponto de encontro dos voluntários será na Marina do Davi, na avenida Coronel Teixeira, às 8h. A ação acontece até às 11h e será dividida em três momentos. Primeiro, limpeza da região da Marina, depois a parte da Associação dos Canoeiros e, por último, o Igarapé do Gigante.

O Grupo Queiroz, que há um ano é parceiro do projeto, estará presente, participando com colaboradores voluntários. O diretor do Grupo Queiroz, Anderson Queiroz, ressalta a importância do Remada Ambiental, para chamar a atenção da sociedade para o descarte correto dos resíduos. “Nos unimos à iniciativa, pela importância dela e por estar alinhada aos nossos propósitos, mobilizando nossos colaboradores para que também façam a sua parte e, principalmente, se tornem multiplicadores da mensagem”, disse.

O idealizador do Remada Ambiental, Jadson Maciel, informa que as pessoas interessadas em serem voluntárias da ação podem entrar em contato através do Instagram @projetoremadaambiental. No perfil há um formulário de inscrição disponível.

Segundo Jadson Maciel, a cada edição, o Remada Ambiental cresce e ganha novos apoios de empresas e voluntários. “Eu comecei o projeto por incentivo da minha irmã, que veio passar férias em Manaus e me alertou para o descarte correto dos resíduos. Juntos, elaboramos o projeto e desde então ele só se multiplica”, destacou.

Com informações da assessoria