Relatório da transição quer ‘revogaço’ em atos de Bolsonaro

Com 100 páginas, relatório feito pelo grupo de transição do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), divulgado nesta quinta-feira (22), sugere que Lula gestão faça ‘um revogaço’ em medidas da gestão bolsonarista.

O documento fez um diagnóstico do governo Bolsonaro e apresentou propostas para corrigir o que descreveu como um “desmonte dos serviços públicos essenciais”. O relatório revelou, por exemplo, um corte de mais de R$ 10 bilhões na área da Saúde na gestão Bolsonaro .

Legado perverso em áreas sociais

“Ele deixa para a população o reingresso do Brasil no mapa da fome: hoje são 33,1 milhões de brasileiros que pas- sam fome e 125,2 milhões de pessoas, mais da metade da população do país, vive com algum grau de insegurança alimentar”, diz o texto.

Educação

Transição aponta que Jair Bolsonaro “congelou por quatro anos” o valor de R$ 0,36

Meio Ambiente

Aponta que 45 mil quilômetros quadrados de floresta foram derrubados na Amazônia

Revisão de decretos do governo Bolsonaro que aceleraram o processo de desmatamento ilegal em diversos biomas, anularam multas ambientais e paralisaram a fiscalização

Armas

Relatório sugere a revogação de oito decretos e uma portaria interministerial que facilitaram o acesso às armas

Empresas privatizadas