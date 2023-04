Relator da CPI da Águas de Manaus, Rodrigo Guedes participa de debate no Centro

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Águas de Manaus, vereador Rodrigo Guedes participou do debate na Tribuna Popular das Águas, organizado pelo Fórum das Águas para discutir a problemática do abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade de Manaus. O debate aconteceu ontem (1), na Praça da Polícia, Centro da cidade.

Durante a tribuna, os representantes do Fórum das Águas denunciaram a falta de abastecimento de água potável em comunidades periferias manauaras que ainda padecem com os serviços precários realizados pela concessionária Águas de Manaus.

Guedes afirma que há falta de interesse da Prefeitura de Manaus em romper o contrato com a empresa Águas de Manaus ou pelo menos fazer com que a empresa melhore seus serviços de abastecimento de água da cidade e o preço elevado da tarifa de esgoto. O vereador também garantiu que a CPI da Águas de Manaus está cobrando soluções sobre a falta desses serviços.

“Participar desse debate é fundamental para definir as diretrizes da investigação feita pela CPI Águas de Manaus. Já ficou claro que a concessionária não cumpre com a sua obrigação de tratar o esgoto e distribuir água de qualidade e a preço justo para a população, agora a CPI quer soluções sobre esse descaso e isso só será possível se nós ouvirmos as denúncias da população”, disse.

O vereador coletou as denúncias apresentadas na Tribuna das Águas e irá cobrar respostas dos diretores da Águas de Manaus durante as outivas que começam na próxima semana na CPI da Águas de Manaus na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Fórum das Águas também apresentará denúncias na Comissão.

