Rei Charles 3º negocia quebrar silêncio sobre Harry em entrevista à BBC, diz jornal inglês

O rei Charles 3º, de 74 anos, pode estar prestes a romper o silêncio sobre a briga com o príncipe Harry à BBC enquanto se prepara para fazer uma entrevista histórica à emissora. A informação é do tabloide britânico Mirror.

Ele pode usar a entrevista sobre as celebrações da coroação para resolver os problemas com Harry e Meghan, que se intensificaram após declarações bombásticas do príncipe para seu programa na Netflix e no livro de memórias “Spare”.

Assessores do palácio ainda discutem possibilidade, mas a ideia seria dar a sua versão sobre o afastamento de Harry e Meghan da família real.

Tanto Charles 3º, quanto o príncipe William, 40, e a esposa Kate, 41, mantiveram um silêncio após as falas de Harry, que alega brigas físicas entre ele e o irmão, uma briga entre Meghan e Kate por causa de vestidos e o relacionamento conturbado dos príncipes com a rainha consorte Camilla, 75.

A BBC poderia usar o veterano radialista Jonathan Dimbleby, 78, amigo de longa data de Charles 3º, para conduzir, mas assessores do palácio estão preocupados com linha abordada na entrevista.

“Os planos já estão em andamento para a cobertura da coroação na BBC, incluindo o perfil sobre o monarca. Não é a coisa feita para evitar assuntos em entrevistas, por isso, torna as coisas complicadas”, disse uma fonte do The Mirrow.

“Mesmo um pequeno comentário sobre Harry e Meghan seria notícia mundial. Também poderia levar a uma resposta de Harry, o que seria imprevisível, como tanto. Tudo é muito delicado”, continuou.

Outra emissora também pediu uma entrevista, mas as chances são menores porque ela veiculou uma conversa com Harry no início deste mês.

Fonte ainda assegura que a ideia é seguir um caminho semelhante à sua mensagem do dia de Natal. “Ainda há uma opção para a família simplesmente produzir um discurso de coroação ou conteúdo que eles filmam e fornecem. Ele permite o controle sobre o que é dito e não abordaria os Sussexes.”

