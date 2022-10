Regina Casé é colocada para fora de avião para abrir bagagem em viagem para Portugal

Regina Casé passou por uma situação inusitada ao embarcar para Portugal, ao lado do marido Estevão Ciavatta. Já dentro do avião para o país, a apresentadora foi colocada para fora, tendo que ir até a mala que havia despachado no aeroporto. O motivo? A atriz colocou uma bateria de celular na bagagem, o que é proibido por lei. Em um vídeo publicado no Instagram, ela contou sobre o ocorrido e afirmou ter ficado assustada.

“Eu já estava embarcando, dei a volta por dentro aqui, larguei Estevão lá e estou andando de carro por todo o aeroporto. Estou quase indo para Portugal de carro. Vou ter que abrir minha mala para tirar uma bateria de celular”, explicou Casé.

Na legenda, ela escreveu aos seguidores: “Gente! Vocês sabiam que não pode mais levar nem uma bateriazinha daquela simples, fininha pro celular, na mala? Ontem levei um susto! Tive que sair do avião e fazer um tour completo pelas entranhas do aeroporto”.

Na sequência, Regina Casé demonstrou que, apesar do susto, levou o ocorrido com bom humor. “Aliás, com um pessoal muito simpático, liderado pelo Mike, para abrir a minha mala lá embaixo e procurar a bateria, que só pode ir na mala de mão. Então, se liga gente! Se vocês não querem viver uma experiência como essa. Mas, sabe que no final eu adorei? Tanta gente legal que fui encontrando pelo caminho”, finalizou.

Com informações do IG