Reformas de maternidades, hospitais e policlínicas estaduais tem aporte de R$ 29 milhões

Duas novas unidades de saúde estadual começaram o processo de revitalização nesta última semana de julho. As obras na Maternidade Alvorada e na Policlínica Cardoso Fontes fazem parte do programa Revitaliza+Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

“O principal objetivo do nosso governo é garantir um atendimento de qualidade para quem procura o serviço público de saúde. E melhorar a infraestrutura das unidades é fundamental para que o paciente seja bem atendido e também para que o profissional atue em um ambiente mais agradável”, disse o governador Wilson Lima.

As obras de reparo em 37 unidades da rede de assistência da capital contam com investimentos de mais de R$ 29,5 milhões. As obras das unidades serão coordenadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), com recursos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), e acompanhadas pelo Departamento de Infraestrutura em saúde da SES.

Atendimentos

O secretário de Saúde do Amazonas, Dr. Anoar Samad, destaca que os atendimentos não serão comprometidos pelas reformas, e acrescentou que as unidades a serem revitalizadas até o final do ano foram avaliadas pela equipe técnica da SES-AM.

“Existe um estudo da engenharia, do que a gente chama de infrasaúde, do corpo de engenheiros da saúde, que passaram a lista com as demandas. Os estudos desse projeto nasceram há seis meses e a gente consegue dar andamento”, disse o secretário.

Serviços

As revitalizações nas unidades contemplam diversos serviços como pintura, rede elétrica, sistema de tratamento de efluentes e rede de gases.

Outras unidades com intervenções estruturais são o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Eliameme Rodrigues e a Maternidade Azilda Marreiro, que já iniciaram obras de revitalização.

De acordo com a SES-AM, as obras também serão executadas na Policlínica Antônio Aleixo, SPA e Policlínica Dr. José Lins, Policlínica Zeno Lanzini, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues e Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo.