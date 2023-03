Reforma no viaduto Manoa será retomada em abril

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informa que a conclusão das obras de reparo do complexo viário Professora Isabel Victoria, conhecido como viaduto do Manoa, na avenida Max Teixeira, zona Norte, está prevista para o mês de abril, mais especificamente no feriado de Páscoa.

As obras serão continuadas no trecho sentido Centro-bairro. A prefeitura iniciou intervenção no trecho em meados de fevereiro, quando fissuras apareceram na parte superficial do viaduto.

Na ocasião, a Seminf acionou a empresa responsável pela construção do viaduto, pois o serviço consta, ainda, no prazo de garantia da obra.

Os novos reparos serão feitos em torno de seis dias.

Para não comprometer o fluxo de veículos, as equipes vão dar início às obras de reparo no outro sentido da via, aproveitando o feriado mais próximo. Com o auxílio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o complexo viário será interditado parcialmente.

A Seminf enfatiza que a obra não apresenta nenhum tipo de risco aos veículos que trafegam na área e que o desgaste ocorre apenas em uma parte do pavimento. A laje e a pré-laje estão intactas.

Todo o processo será fiscalizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Seminf e da Comissão Interinstitucional de Apuração de Obras em Conclusão (Caoc).