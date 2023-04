Reforma de galerias e do ‘Phelippe Daou’ vai beneficiar comerciantes e clientes

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), iniciou a reforma das galerias populares Espírito Santo e Remédios, no Centro, e do shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, na zona Leste. No total, mais de 1.500 permissionários ocupam os espaços públicos.

Inaugurado em dezembro de 2017, o shopping Phelippe Daou abriga mais de 400 empreendedores, de diversas áreas. Após seis anos, o espaço está recebendo uma reforma completa, que inclui limpeza geral de teto e área externa, polimento, pintura de grades, reforma e adequação de banheiros. Além disso, espaços como a praça de alimentação serão ampliados e equipados com novos móveis.

“Nós estamos melhorando a estrutura física, tirando vazamentos, pintando, identificando problemas estruturais na ordem de saneamentos e elétrica, e consequentemente dando uma condição melhor para os trabalhadores. A ideia é modernizar os espaços do shopping Phelippe Daou. Posteriormente, nós vamos trabalhar planos de negócios, para que o local tenha mais movimento e as pessoas consigam vender mais seus produtos“, afirmou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Para reforçar a segurança dos permissionários, será feita a instalação de câmeras de monitoramento na área interna e no estacionamento.

“Eu trabalho aqui desde que o shopping foi inaugurado, e agora estamos vendo a reforma nos banheiros e na estrutura. Isso é bom tanto para quem trabalha aqui quanto para os clientes”, disse a permissionária Maria Valente, que vende artigos variados.

Central do Empreendedor

Para fomentar o empreendedorismo nas zonas Norte e Leste de Manaus, o shopping Phelippe Daou irá receber a Central do Empreendedor. O projeto conta com a construção de um coworking, atendimento administrativo, área para cursos de qualificação e facilitação de regularização de empresas para empreendedores e microempreendedores.

Com informações da Semtepi