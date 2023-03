Refinaria da Amazônia anuncia redução de preços da gasolina e diesel para distribuidoras

Refinaria da Amazônia (Ream) informa a redução média nos preços da gasolina A em R$ 0,12 (3,72%) e das várias modalidades de óleo diesel em R$ 0,13 (de 3,49% a 3,60%) para as distribuidoras, a partir de amanhã (23). É a segunda redução em duas semanas seguidas e a nona nos preços de produtos vendidos às distribuidoras em três meses desde que a Ream assumiu a gestão da Refinaria da Amazônia, em dezembro do ano passado.

Os preços da Ream seguem critérios objetivos e transparentes de paridade internacional e são ajustados e divulgados aos distribuidores semanalmente, conforme variações dos preços do petróleo e seus derivados no mercado internacional, além de alterações do câmbio e dos custos de frete do petróleo e insumos para a região.

