Referência em pós-graduação médica no país, IPEMED inaugura unidade em Manaus

O Instituto de Pós-Graduação em Medicina (IPEMED), referência no segmento, no país, inaugura em Manaus a primeira unidade da região Norte, em solenidade que ocorrerá nesta quarta-feira (27). O IPEMED faz parte do Grupo Afya, maior empresa do segmento de educação e tecnologia na área médica, no Brasil. A unidade do instituto em Manaus está localizada na avenida André Araújo, 2767, Aleixo.

Na inauguração, em Manaus, estarão presentes o diretor nacional de Educação Continuada do IPEMED, André Raeli e a diretora geral da unidade na capital amazonense, Fabíola Bazi, além de autoridades locais.

O IPEMED oferece cursos de pós-graduação lato sensu e aprimoramento de curta duração para médicos e demais profissionais de saúde, em mais de 50 especialidades. Atua com ambulatórios próprios e parcerias com importantes sociedades médicas, clínicas e diversos hospitais.

Desde 2019, o instituto faz parte da Afya Educacional, o maior grupo de educação e tecnologia médica do Brasil. O IPEMED está presente em 11 cidades brasileiras: Belo Horizonte e Montes Claros – MG; Salvador – BA; São Paulo – SP; Rio de Janeiro – RJ; Brasília – DF; Vitória – ES; Recife – PE; Fortaleza – CE; Porto Alegre – RG; e Manaus – AM.

Na capital amazonense, o IPEMED inicia atendimento já com a oferta de 14 cursos, incluindo Dermatologia, Endocrinologia, Nutrologia, Psiquiatria, Alergologia, Cardiologia, Clínica em Dor, Gastroenterologia, Geriatria, Medicina do Exercício e do Esporte, Neurologia, Pediatria, Reumatologia e Valvopatias.

Segundo André Raeli, Manaus é uma das principais capitais do Norte do país e possui grande potencial de crescimento. O IPEMED, diz ele, chega para contribuir com uma questão muito importante, que é a defasagem de médicos na região, principalmente de especialistas. Enquanto o Sudeste possui uma relação de 3,15 médicos por mil habitantes, no Norte e Nordeste os números são próximos aos de 20 anos atrás. No Norte é de 1,30 por mil habitantes e no Nordeste é de 1,69.

“Quando falamos de Amazonas a situação ainda é mais delicada, porque 90% dos médicos atuam na capital, fazendo com que a população do interior precise muitas vezes se deslocar para receber atendimento especializado. O IPEMED tem como objetivo reduzir essa defasagem, para a melhor distribuição dos profissionais no país”, ressaltou.

O IPEMED Manaus conta com uma estrutura altamente moderna e tecnológica, com sete salas de aula, 18 ambulatórios e duas salas de pequenos procedimentos. A pós-graduação é realizada em módulos presenciais, com aulas um final de semana por mês. O corpo docente é formado por 680 médicos, mestres e doutores com grande experiência no mercado.

O instituto adota a metodologia ativa, ou seja, com a promoção de atividades práticas e atendimento ambulatorial. Para isso, mantém parceria com governos e prefeituras, para a triagem de pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS).

A diretora geral do IPEMED Manaus, Fabíola Bazi, ressalta que, dessa maneira, os médicos que realizam o curso de pós-graduação têm contato com casos reais e, em contrapartida, a população recebe atendimento de qualidade e gratuito. “Esse é um pilar muito importante do IPEMED e que faz com que todos os envolvidos sejam beneficiados, impactando de forma positiva na vida de centenas de pessoas.

Em todo o país, são realizados mais de 3 mil atendimentos gratuitos, mensalmente. Nossa meta é chegar a 10 mil por mês, até 2025”, destacou.

Sobre o Grupo Afya

O Grupo Afya é o maior ecossistema de educação em saúde e heatlhtechs do Brasil, líder em graduação em Medicina, atualmente com 2.759 vagas autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC). Conta com 23 Instituições de Ensino Superior com oferta do curso de Medicina e unidades de pós-graduação na área médica e de saúde em 11 capitais. O grupo oferece aos estudantes acesso a materiais didáticos altamente tecnológicos, incluindo tutoriais em vídeo, podcasts, materiais de leitura, plataformas e questões práticas.

