RedeTV! em grave crise pode perder o maior trunfo no Carnaval por falta de dinheiro

Emissora vive o pior momento em 23 anos no ar e parece não haver movimento de reação

Uma fonte da RedeTV! relatou ao Sala de TV que a emissora não fará o programa ‘Bastidores do Carnaval’ este ano. A cobertura escrachada do canal se tornou uma divertida alternativa às transmissões da Globo.

“Não conseguiram vender cotas de patrocínio”, disse o informante ao blog. Sem dinheiro extra não há como bancar os altos custos da operação ao vivo.

A se confirmar, esse é mais um revés na emissora popular, atualmente estagnada no Ibope. A maioria de seus programas próprios e dos horários locados a terceiros (incluindo igrejas evangélicas) oscila entre o traço de audiência e apenas 0.5 ponto.

Antes consolidada em 5º lugar no ranking, a RedeTV! tem sido ultrapassada com frequência por canais teoricamente menores como a TV Gazeta, a Rede Vida e a TV Aparecida.

Sem um titular na direção artística, a emissora de Osasco possui bons apresentadores em atrações com formato cansativo.

Entre altos e baixos, Sonia Abrão, do ‘A Tarde é Sua’, e Luciana Gimenez, no ‘Superpop’, são exceções que conseguem marcar 1 ponto e, com isso, salvam a emissora de um vexame completo de audiência.

Nos bons tempos, o ‘Bastidores do Carnaval’ tinha estúdio nos sambódromos de São Paulo e do Rio e repórteres acompanhando as escolas de samba para entrevistar artistas e subcelebridades.

O clima irreverente – às vezes, saborosamente tosco – garantia o entretenimento do telespectador. Como esquecer o close up no ânus pintado de verde de uma modelo na cobertura do Carnaval de 2017?

Um dos melhores momentos era conduzido por Monique Evans na porta de um baile gay no Rio. Um show de bom humor com pitadas de erotismo. Havia ampla repercussão das transmissões na imprensa e na internet.

No fim de 2022 surgiu o boato de que a RedeTV! prepara uma série de novidades na programação a fim de sair da crise artística e se recuperar no Ibope.

Quem circula nos corredores da emissora não vê, por enquanto, nada novo sendo produzido. O Sala de TV apurou que, apesar da fase ruim, o canal está em dia com os pagamentos a funcionários e colaboradores.

