Redes em favor da Amazônia firmam parceria para impulsionar resultados de projetos

Para estimular a criação de projetos inovadores, sustentáveis e de cunho social, a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia) e o Hub de Bioeconomia Amazônica firmaram, neste mês, um termo de cooperação institucional. O acordo tem o objetivo de realizar uma série de atividades, como cursos online, eventos, fortalecimento de redes de mulheres amazônicas e políticas de investimento em países da PanAmazônia, entre outras

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é responsável pela secretaria executiva de ambas as instituições, SDSN Amazônia e o Hub de Bioeconomia Amazônia. O termo representa uma vitória para ambas as partes, que dialogavam sobre sinergias possíveis desde 2021, quando o Hub assumiu a coordenação do Grupo de Trabalho de Bioeconomia da rede SDSN.

Segundo Marysol Goes, facilitadora do Hub, além de amplificar novas soluções, o objetivo também é expandir o nível de influência e alcançar novos territórios:

“Desde então 2021, este intercâmbio entre as organizações amadureceu e gerou novos projetos que visam fortalecer iniciativas em três frentes de ação: cursos online sobre economia verde na perspectiva dos países integrantes da rede; atividades voltadas ao fortalecimento de redes de mulheres atuantes na bacia amazônica; e somar influência política junto a organizações da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Brasil para fomento de políticas regionais de bioeconomia em escala regional”, afirma Marysol.

Já a secretária executiva da SDSN Amazônia, Júlia Garcia, informa que as duas estão se unindo para além do território. “Estamos somando e nos potencializando em diversas ações. Juntas, as redes podem fortalecer todo um ecossistema de organizações que atuam na construção de conhecimento local para o desenvolvimento sustentável na região Amazônica e mobilizar esse conhecimento em prol da incidência política tanto no Brasil como em todos os países da Bacia Amazônica. Também é possível construir pontes entre atores fundamentais para a transição para uma economia verde, com justiça social e distribuição de riquezas”, comentou Júlia.

Sobre o Hub de Bioeconomia Amazônica

O Hub de Bioeconomia Amazônica é uma rede com a missão de acelerar a transição para uma economia verde, justa e inclusiva centrada no protagonismo dos povos da Amazônia. É fruto de uma parceria entre a Fundação Amazônia Sustentável, eleita a melhor ONG (Organização Não-Governamental) do Brasil em 2021, segundo o ranking do Prêmio Melhores ONGs e a Green Economy Coalition (GEC), uma das maiores alianças globais de organizações multissetoriais engajadas na promoção de uma economia verde e justa no mundo. Acesse https://bioeconomiaamazonia.org/ e saiba mais.

Sobre a SDSN Amazônia

A Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), criada em 2014 na cidade de Manaus (Brasil), é uma rede regional da SDSN Global. A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) realiza a secretaria executiva da rede. A organização visa mobilizar o conhecimento local na busca e criação de soluções práticas e viáveis para os desafios relacionados ao desenvolvimento sustentável da Pan-Amazônia.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

