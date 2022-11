Redação do Enem sobre ‘povos tradicionais’ ganha elogios e comentários invadem as redes

A escolha de um tema que permite tratar da questão dos indígenas no Brasil ganhou elogios de professores, alunos e personalidades. Em tempo de COP 27 e transição de governo, nas redes sociais pessoas de diferentes perfis apontaram que o momento atual é oportuno para debater o legado do governo de Jair Bolsonaro (PL) no assunto.

“Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil” foi o tema escolhido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Os participantes deverão redigir um texto dissertativo-argumentativo de no máximo 30 linhas. A nota máxima da redação é mil pontos, por isso a avaliação escrita possui peso considerável na nota final do estudante, podendo alavancar as chances de ingressar no ensino superior e no curso almejado.

O Inep cobra cinco competências na redação do Enem: domínio da escrita formal da língua portuguesa; compreender o tema e não fugir do que é proposto; selecionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e respeito aos direitos humanos.

Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram no Enem deste ano. Hoje (13), além da redação, são aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Os participantes têm cinco horas e trinta minutos para realizar o exame.

O Enem possibilita o ingresso no ensino superior em instituições públicas e privadas, por meio dos programas: Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Com informações do Correio Braziliense e G1