Recém-nascida é resgatada dos escombros após terremoto na Síria

Entre as ruínas de um prédio de quatro andares na cidade de Jandairis, na Síria, os socorristas conseguiram encontrar uma recém-nascida ainda viva horas depois do terremoto que atingiu a região nesta segunda-feira (6).

Segundo a mídia local, a neném havia acabado de nascer e ainda estava conectada à mãe pelo cordão umbilical. Todos os demais membros da família morreram com o desmoronamento do edifício.

“Nós estávamos procurando por [Abdallah] Abu Roudayna e sua família. Primeiro encontramos o corpo de sua esposa, então de Abu Roudayna, que estavam juntos. Então ouvimos um barulho e começamos a cavar do lado e encontramos a pequena, obrigado a Deus”, disse um dos parentes que estava ajudando os socorristas nas buscas à agência AFP.

#Afrin #Syria

A baby was born while his mother was being rescued from the rubble as a result of the earthquake that occurred today. pic.twitter.com/SOSuta5LAW

— Hoshang Hassan (@HoshangHesen) February 6, 2023