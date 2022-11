Rebeca Andrade cai nas barras e disputa finais de trave e solo amanhã em Liverpool

Depois de ouro inédito no individual geral, ontem (4), brasileira tem falha na final do seu aparelho favorito e fica fora do pódio na final das barras assimétricas hoje (5), durante o Mundial de Ginástica Artística, que está sendo disputado em Liverpool, na Grã-Bretanga. Terceira melhor nota na fase de classificação, com 14.666, a ginasta brasileira foi a primeira a se apresentar. Apesar da falha no início do exercício quando não completou a passagem, Rebeca voltou e completou a apresentação de maneira sólida, com um pirueta e dois mortais na saída, obtendo a nota de 12.800 e o oitavo lugar.

“O nível foi bem alto. Erros acontecem. Fazem parte e eu estou tranquila”, disse Rebeca para o Sportv

O título ficou com WEI Xiaoyuan, da República Popular da China, que aos 18 anos de idade tornou-se bicampeã do mundo. A atleta chinesa fez 14.966 em exibição impecável. Na segunda colocação, a estadunidense Shilese Jones com 14.766. O bronze ficou com a campeã Olímpica em Tóquio, a belga Nina Derwael, com 14.700.

Duas vezes medalhista no último Mundial (ouro no salto e prata nas barras assimétricas), Rebeca terá mais chances de medalha neste domingo (6), quando vai disputar as finais da trave e do solo, durante o último dia do Mundial de Ginástica Artística.

“Quero me divertir amanhã e estar focada para fazer o meu melhor”, completou Rebeca Andrade para o Sportv.

Além dela, os ginastas do Brasil vão competir em mais três finais: Caio Souza no salto, Arthur Nory na barra fixa e Flávia Saraiva no solo.

Com informações do Olympics