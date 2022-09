Rayssa Leal dá novo show no skate e é campeã na etapa nacional do STU no Recife

Com ritmo impressionante, Rayssa Leal dominou todas as ações na disputa do street feminino e conquistou mais um troféu para sua carreira.

Na tarde de hoje (18), Rayssa Leal voltou a fazer história no cenário do skate mundial e conquistou o título da etapa do STU. Na cidade de Recife, a ‘Fadinha’ dominou todas as ações na disputa da final do street feminino, assumiu a primeira posição desde as voltas iniciais e somou mais um troféu para sua brilhante carreira na modalidade.

Mesmo depois de uma participação discreta na semifinal, Rayssa demonstrou que guardou tudo para a grande decisão e imprimiu ritmo impressionante já nas duas primeiras voltas, que a colocaram na liderança da disputa e complicou a vida das rivais, que seguiram pressionando com Marina Gabriela, Gabi Mazetto e companhia.

Além das duas voltas, Rayssa Leal também deu show nas quatro tentativas de manobras e não teve problemas para se garantir na super final, que deu como oportunidade mais uma volta e outras duas manobras para que as quatro melhores colocadas conseguissem buscar o primeiro lugar e o pódio, tentando trocar as notas.

No entanto, a ‘Fadinha’ não quis nem saber e se garantiu no lugar mais alto do pódio com outra grande atuação no STU. Logo na sequência, Carla Karolina fechou em segundo, e Marina Gabriela ficou com a terceira posição. Já Gabi Mazetto fechou a prova entre as quatro melhores e conquistou o título de campeã brasileira na temporada do skate.

“Estou muito feliz. Acho que fiz uma das minhas melhores finais. Acertei várias manobras. A torcida ajudou muito”, disse Rayssa Leal em entrevista ao canal ‘SporTV’ logo depois da prova neste final de semana.

Park feminino

Também marcando o domingo (18), Yndiara Asp entrou em ação para disputar a grande final do park feminino em mais uma etapa do STU e não deu chance para as rivais. Com atuação sólida desde o início, a atleta olímpica superou Raicca Ventura, conquistou o título do evento realizado em Recife e ficou com o vice-campeonato brasileiro nesta temporada.

Para completar a disputa do STU de Recife, Isadora Pacheco ficou com a terceira posição e se manteve atrás de Raicca Ventura, que fechou o ano com o título de campeã brasileira depois do ótimo desempenho alcançado durante toda a temporada. Já Yndiara Asp ficou com o título em Recife, mas com o vice na disputa geral.

Com informações do Uol