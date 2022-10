Rayssa Leal brilha em Las Vegas e vence 3ª etapa seguida da Liga Mundial de Skate

Rayssa Leal segue imparável na Liga Mundial de Skate. A maranhense conquistou hoje (8), a terceira etapa consecutiva da SLS — Street League Series —, realizada no UFC Apex em Las Vegas.

Com a vitória, Rayssa, de 14 anos, soma seis conquistas na Liga e se torna a segunda maior vencedora da SLS, entre homens e mulheres, se igualando ao japonês Yuto Horigome, que também mantém 6 vitórias. A dupla fica atrás apenas do ídolo maior da competição, o americano Nyjah Huston, com 24 vitórias.

“Eu estou muito emocionada porque (foram) três seguidas. A gente está treinando muito para isso, as minas andaram muito também”, disse Rayssa ao final da prova.

A segunda colocada foi a australiana Chloe Covell, jovem revelação de apenas 12 anos, que fez uma excelente participação. O terceiro lugar ficou com a americana Poe Pinson, de 17 anos.

Bicampeã da Liga Mundial, a paulista Pamela Rosa ficou na quarta posição, mesmo vindo com muita disposição, mas algumas quedas a impediram de subir ao pódio. A paulista Gabi Mazetto terminou em sétimo lugar.

A etapa de Las Vegas foi fechada ao público e foi realizada em um dos espaços onde ocorrem as lutas do UFC, em uma pista pequena em relação às demais etapas, o que dificultou para alguns skatistas acostumados com maior espaço.

Com a vitória, Rayssa ainda garantiu presença na etapa final no Rio de Janeiro, sem precisar passar pelas semifinais junto com Pamela Rosa, Momiji Nishiha e Yumeka Oda.

A próxima etapa será a grande final mundial, com a Super Coroa, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, nos dias 5 e 6 de novembro.

Classificação Final da terceira etapa da Street League – Las Vegas

1- Rayssa Leal (BRA) – 20.1

2- Chloe Covel (AUS) – 18.8

3- Poe Pinson (EUA) – 17.5

4- Pamela Rosa (BRA) – 17.5

5- Yumeka Oda (JPN) – 12.3

6- Momiji Nishiya (JPN) – 11.2

7- Gabriela Mazetto (BRA) – 9.6

8- Funa Nakayama (JPN) – 6.3

Com informações do Uol