Raulzinho recomenda perdão das dívidas de permissionários da praia da Ponta Negra

Segundo o vereador, muitos dos trabalhadores fecharam seus estabelecimentos devido ao isolamento causado pela pandemia

Durante a Sessão Plenária de ontem (18), o vereador Raulzinho (PSDB) fez um pronunciamento solicitando o perdão das dívidas da Associação, Cooperados e Permissionários da Praia da Ponta Negra.

Em ofício encaminhado para à Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), direcionado para o representante da pasta Radyr Junior, o vereador solicitou ao Poder Executivo que as dívidas dos trabalhadores do local sejam isentadas pois muitos se encontraram em dificuldades financeiras devido a pandemia da covid-19.

Como citado pelo vereador, muitos trabalhadores fecharam seus estabelecimentos devido ao período de isolamento, mas ainda assim as cobranças continuaram sendo feitas, com recursos escassos os permissionários, assim como muitos empreendedores, não conseguiram honrar suas dívidas.

“Os permissionários que estão lá em virtude da dívida não podem participar de uma licitação. Nós vereadores, vamos votar, vamos dar o direito ao prefeito de isentar os trabalhadores da Ponta Negra, para que lá na frente possa se fazer uma licitação justa”, finalizou o vereador.

Com informações da assessoria