Ramon Menezes faz primeira convocação da Seleção após Copa do Mundo

O técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, anunciou, nesta sexta-feira (3), a lista de jogadores convocados para o amistoso contra Marrocos, no próximo dia 25, às 19h (de Brasília).

A partida ocorre no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos. Sem Neymar, que está machucado, o treinador optou por dar chance a jogadores que atuam no Brasil. Veja a lista completa abaixo:

Goleiros

Ederson (Manchester City-ING)

Mycael (Athletico Paranaense)

Weverton (Palmeiras)

Defensores

Arthur (América Mineiro)

Emerson Royal (Tottenham-ING)

Alex Telles (Sevilla-ESP)

Renan Lodi (Nottingham Forest-ING)

Ibañez (Roma-ITA)

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Robert Renan (Zenit-RUS)

Meio-campistas

André (Fluminense)

Andrey Santos (Vasco da Gama)

Casemiro (Manchester United-ING)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes