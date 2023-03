Raiff Mattos apresenta proposta em favor dos diabéticos em pré-conferência de Saúde

A proposta de criação do CTD foi apresentada por meio de indicação ao prefeito de Manaus, David Almeida

O vereador Raiff Matos (DC) apresentou a proposta de criação do Centro de Tratamento do Diabetes (CTD) durante a pré-conferência dos Distritos de Saúde (Disas) Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural.

A proposta de criação do CTD foi apresentada por meio de indicação ao prefeito de Manaus, David Almeida.

As pré-conferências distritais representam a fase preparatória para a IX Conferência Municipal de Saúde de Manaus (IX Comus). As conferências de saúde acontecem a cada quatro anos e definem as diretrizes para políticas públicas de saúde. A IX Comus começou ontem (20) e segue até a quinta-feira (23) sob a coordenação do Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“Entendo que a criação do CTD atende a um desejo dos usuários do sistema público de saúde. A proposta também beneficia o serviço público de saúde com a redução das complicações decorrentes do diabetes”, justificou o vereador.

O CTD pode ampliar o diagnóstico precoce da doença, fazendo triagem nos grupos de maior risco, submetendo aos exames de glicose de forma periódica. Da mesma forma, ele também pode prestar esclarecimentos e suporte para os portadores de diabetes e famílias.

“Muitos pacientes não adotam os devidos cuidados que poderiam minimizar o risco de complicações. O CTD pode aumentar a interação com os pacientes, fortalecendo a prevenção”, afirmou o vereador.

Com informações da assessoria