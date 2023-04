Raiff Matos amplia mobilização popular para criação do Centro de Tratamento do Diabetes

O parlamentar apresentou ao prefeito David Almeida, a indicação para criação do Centro de Tratamento do Diabetes

A articulação em defesa dos diabéticos ganha força em Manaus. O vereador Raiff Matos (DC) busca ampliar a adesão popular para a proposta de criação do Centro de Tratamento do Diabetes (CTD de Manaus). O vereador apresentou ao prefeito de Manaus, David Almeida, a indicação 001/23 para a criação do CTD para a centralização dos cuidados em uma unidade de referência como forma de qualificar a atenção primária à doença, fortalecendo a prevenção e minimizando as sequelas e complicações.

“Estou conversando com pessoas buscando fortalecer essa causa que é uma bandeira de todos os manauaras. Essa luta é pelas famílias e pelos diabéticos em Manaus”, acrescentou o vereador. Raiff está reunindo pessoas de interesse no grupo de trabalho, numa espécie de comissão para reunir as necessidades dos diabéticos e familiares para fortalecer a luta.

O vereador Raiff Matos reuniu-se com os representantes de podólogos Paula Santos, Eliana Tinôco e Elinalva e os portadores de diabetes Cláudia Costa e Oarlem Sena. Também esteve com uma mãe de criança com diabetes, Milena Lima. O objetivo é colher informações aproveitando a experiência e o conhecimento de quem já tem vivência com o diabetes.

“Acredito que o CTD possa revolucionar a saúde primária em Manaus, fazendo um case de sucesso para o resto país, mostrando que vale a pena investir na prevenção”, argumentou o vereador. Esse modelo de atendimento primário já é adotado em outras cidades brasileiras como Ribeirão Preto, em São Paulo; São Luís, no Maranhão; e Resende, no Rio de Janeiro.

O CTD poderá auxiliar na aceleração do diagnóstico e na prevenção de casos mais graves da doença, que geram sequelas ou até a morte. Além disso, pode ajudar nos cuidados básicos como nas dietas e no atendimento ambulatorial multidisciplinar. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mais de 101 mil pacientes estão cadastrados na secretaria e, dentre eles, mais de 300 são amputados. O Brasil é o sexto país em incidência da diabetes no mundo.

Campanha contra amputações

O vereador Raiff Matos também ingressou com Projeto de Lei (PL 095/2023) que institui campanha de prevenção às amputações em pacientes diabéticos. A intenção é ampliar informações sobre o cuidado com as extremidades dos pacientes, dando uma atenção para os pés e pernas, para reduzir amputações decorrentes das diabetes.

De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a setembro de 2021, foram realizadas 12.639 cirurgias de amputações de membros inferiores, como pés e pernas, decorrentes da diabetes, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O número equivale à média de 46 procedimentos por dia.

Com informações da assessoria