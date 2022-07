‘Quero recuperar o respeito do Amazonas no Senado’, diz Arthur em reunião no Viver Melhor

“Sou pré-candidato porque o Amazonas está sem voz no Senado e quero recuperar o respeito ao nosso povo, à Zona Franca de Manaus e à floresta amazônica”. Foi assim, com posição firme, que Arthur Virgílio Neto (PSDB) abriu o encontro que teve esta semana com os moradores do conjunto habitacional Viver Melhor, zona Norte da cidade.

“Estar aqui, é como estar em casa, sinto-me entre amigos. Foi essa união, com moradores e lideranças do Viver Melhor, que nos fez conquistar tantas coisas boas para a comunidade”, disse Arthur, lembrando que foi ele, quando esteve prefeito de Manaus, quem concedeu a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ao habitacional onde vivem, aproximadamente, 65 mil pessoas.

O presidente da segunda etapa do conjunto, Sinval Trindade, foi além e fez um resgate do legado deixado por Arthur Neto para o Viver Melhor. “Foi ele quem trouxe as escolas municipais para cá, unidades de saúde, a iluminação em LED, ações sociais. Estávamos esquecidos e o Arthur sempre foi nosso amigo, sempre nos recebeu e fez de tudo para atender nossas necessidades”, contou.

“Ele foi o melhor prefeito que Manaus já teve e sempre esteve presente na nossa vida, abraçando também a causa do autismo. Conheço o Arthur desde que o Isaque, meu filho que é autista, tinha apenas três anos e ele [Arthur] sempre ajudou os moradores do Viver Melhor”, completou Fabiana Nascimento, que é moradora do local e presidente do Instituto Borboletas Azuis.

A visita do pré-candidato a senador Arthur Neto foi organizada pelo também pré-candidato a deputado estadual e secretário-geral do PSDB Amazonas, Mário Barros, e outras lideranças do conjunto, que já pediram novos encontros com moradores da primeira etapa e das comunidades vizinhas.

