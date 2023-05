Quem financiou não era pequeno, diz Braga sobre o 8 de Janeiro

Cotado para assumir a relatoria da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do 8 de Janeiro, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) afirmou que, caso realmente integre o colegiado, vai focar na investigação da atuação dos financiadores dos atos extremistas.

“Quem financiou a ação também não era pequeno. Isso ainda não veio à tona. Tudo o que ocorreu não foi de graça e não foi um ato desorganizado”, afirmou em entrevista ao O Globo publicada neste sábado (13.mai.2023).

Braga disse não ter sido procurado pelo governo para tratar sobre a CPI. Afirmou que, nas conversas que teve com os lideres do Governo Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Jaques Wagner (PT-BA), não tratou sobre a presidência ou a relatoria.

“Tive conversas com Randolfe, com o Jaques Wagner e com lideranças partidárias com relação à questão da CPMI, mas não a questão de presidência ou relatoria. Até porque não há definições sobre isso pelo presidente do Senado junto aos partidos”, disse.

Leia abaixo outras falas do senador durante a entrevista:

Articulação do governo no Congresso: "Precisa de estratégia. Estamos falando de governo de coalizão, ou seja, a participação dos partidos e também do parlamentar, individualmente. Isso se dá por meio das emendas, mas não só. Está nos projetos de interesse das bases setoriais com as quais cada parlamentar se alinha. Tem as bancadas ruralistas, do agronegócio, saúde. Cada uma dessas ações faz parte de uma estratégia, da composição, de uma base";

Apoio do MDB a Lula: "Hoje o MDB tem na base do governo os seus dez senadores. E nós estamos com a vontade de manter os dez senadores. Depende de todas essas ações sobre as quais nós falamos. Essa base precisa ser administrada";

Emendas de relator: "Não é fácil você tirar poder, seja de quem for. Perder poder nunca é agradável. Portanto, é aí que mora a disputa, e deve haver um processo de acomodação. Quando um senador ou um deputado vai votar em matérias que não são consensuais, é óbvio que isso tem um peso. Se uma determinada nomeação não aconteceu, tem uma influência. Se tem um projeto de lei que está em tramitação e que está dependendo de apoio do governo para avançar, é óbvio que isso também tem uma influência. Isso tudo faz parte de uma estratégia de base de governo";

Possível rejeição a Cristiano Zanin no STF: "Não creio que haja esse risco atualmente. Eu não sinto aqui no Senado a resistência a uma possível indicação do presidente ao Supremo. Pelo menos em outros momentos a gente sentia um clima no Senado. Neste momento, nós não sentimos esse clima";

Reestatização da Eletrobras: "Acredito que rever atos jurídicos e decisões do Congresso gera insegurança jurídica. Não é saudável para o momento que nós estamos atravessando".

FONTE: PODER360