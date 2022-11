Quanto Lula receberá como presidente em 2023?

LulaO salário bruto do presidente da república do Brasil é atualmente de R$ 30.934,70 brutos. Descontando o Imposto de Renda, o valor fica em 23.453,43 mensais, portanto, esse será o valor recebido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Além disso, o presidente não tem gastos com moradia pois tem a residência oficial, o Palácio da Alvorada. O presidente eleito não irá se mudar imediatamente após a posse, no dia primeiro de janeiro de 2023, segundo informações da revista Veja.

Como o salário presidencial se compara com o mercado

Em comparação com o salário mínimo, que em 2022 é de R$ 1.212, o salário presidencial bruto equivale a 25 vezes um salário mínimo.

O salário médio de um diretor executivo de uma companhia privada no Brasil é, em média, R$ 15 mil, além de acréscimos de R$ 66 mil anuais em bônus e compensações, de acordo com informações do Glassdoor.

Com isso, a remuneração anual de um diretor executivo ficaria em torno de R$ 261 mil, em média (há salários maiores e menores). Já a remuneração anual do presidente, considerando o recebimento de 13º, ficaria um pouco mais de R$ 402 mil brutos.

Na comparação com executivos das principais empresas de capital aberto no país, as empresas listadas na Bolsa de Valores, o salário presidencial fica pequeno: a remuneração anual conjunta dos 90 CEOs das empresas que compõem o índice Ibovespa superou R$ 1,1 bilhão em 2021, o que significa um salário médio mensal de mais de R$ 1 milhão por executivo.

O levantamento dos ganhos dos CEOs foi feito a partir da documentação pública sobre remuneração que as empresas listadas têm de entregar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), tendo sido tabulados por Renato Chaves, especialista em governança corporativa, conforme a CNN divulgou em julho deste ano.

*Com informações de Terra