‘Quadro de saúde de Amazonino é estável’, afirma boletim divulgado pelo Sírio Libanês

O Hospital Sírio Libanês divulgou no final da tarde de hoje (23), boletim médico sobre a saúde do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, 83 anos. Amazonino foi internado na madrugada desta quarta-feira com quadro de diverticulite aguda (inflamação no intestino grosso) e broncopneumonia.

Amazonino está recebendo tratamento clinico sob os cuidados das equipes dos médicos Raul Cutaiti, Paulo Ayrosa Galvão e David Uip.

O ex-governador viajou na madrugada de hoje para São Paulo e deve ficar na capital paulista até o final do tratamento. A assessoria de Amazonino informa que o quadro dele é estável.

