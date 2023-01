Quadrilha de estelionatários é presa em Manaus

Na tarde de ontem (5), foi presa pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) uma quadrilha de estelionatários. Com isso, dez envolvidos foram presos durante a ação policial.

Nesse sentido, eles são suspeitos de enganar várias pessoas vendendo apartamentos que já possuíam donos em Manaus.

De acordo com a publicação, a prisão aconteceu na rua Gergelin, bairro Chapada, zona centro-oeste de Manaus.

Como resultado, a polícia apreendeu materiais de escritório, um carro de luxo, dinheiro em espécie, celulares e uma arma de fogo.

Conforme informações da PC-AM, eles se apresentavam como corretores do Grupo Smart e utilizavam as redes sociais para divulgar os apartamentos.

Desse modo, para fisgar as vítimas, os preços apresentados eram com valores bem abaixo do mercado e com muitas facilidades, além de convencê-las a adquirir o apartamento sem mostrar o lugar.

Então, no dia marcado para a entrega da chave do apartamento, após receber o pagamento, o grupo explicava que tratava-se de um consórcio, mudavam de escritório e não atendiam mais as ligações das vítimas.

Portanto, o grupo criminoso foi apresentado ao 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

*Com iG