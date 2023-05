Putin acusa ocidente de querer desmembrar a Rússia

O presidente da Rússia , Vladimir Putin , se pronunciou acerca da reunião do G7, ao qual líderes de potências Ocidentais se encontraram na cidade de Hiroshima, no Japão. A fala de Putin aconteceu na manhã desta sexta-feira (19), ao qual ele acusa os países do ocidente de tentar desmembrar a Rússia, e chama isso de uma “mentalidade neocolonialista”.

“Nossos oponentes decidiram que a multietnia da Rússia é seu ponto fraco e estão fazendo de tudo para nos dividir”, afirmou Putin em uma reunião do Conselho de Relações Interétnicas. As informações foram coletadas pela agência de notícias Tass.

“Vemos a extensão da pressão externa agressiva que está sendo exercida sobre a Rússia e toda a nossa sociedade agora. Praticamente todo o arsenal – econômico, militar, político, informativo – é dirigido contra nós, e uma propaganda antirussa mais poderosa foi implantada […] Os ataques à nossa história, cultura e valores morais não pararam”, afirmou o russo .

O presidente citou os países participantes do G7 , fazendo comentários jocosos contra o posicionamento deles acerca da guerra. Eles são contra a invasão russa na Ucrânia, e tem aplicado sanções econômicas e políticas contra a Rússia e entregado armamento à Ucrânia. “As pessoas sendo guiadas por essa mentalidade neocolonial – elas são realmente idiotas e ficariam em segundo lugar na competição de idiotas. Por que segundo? Porque são idiotas.”

Segundo Putin , os Estados Unidos e a Europa são os blocos que querem ver a Rússia dividida em dezenas de países diferentes. Para que isso ocorra, ele diz que tem sido traçado uma divisão em diferentes grupos étnicos e nacionais no território russo.

Para o presidente , quanto mais sanções forem postas contra o país, maior será o nível de coesão dentro da própria sociedade. Ele ainda ressaltou um fator multiétinico que o país possui como sendo um dos pontos mais fortes da nação.

“Nossos adversários que mencionei, as pessoas com uma mentalidade neocolonial não conseguem perceber que essa diversidade é exatamente o que nos torna mais fortes”, finaliza Putin .