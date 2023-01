Público em estádio canta música de Shakira para Piqué e deixa jogador constrangido

Canção tem indiretas para Piqué após supostas traições do atleta enquanto estava casado com a cantora

Um vídeo que viralizou hoje (24), nas redes sociais, mostra Gerard Piqué bastante constrangido dentro de um estádio diante do público cantando para ele uma das músicas que Shakira compôs com indiretas após o término do casal. Nas imagens, é possível ver que pessoas ao redor do ex-jogador espanhol dão risadas ao vê-lo no local.

Desde do anúncio do polêmico fim do casamento entre a cantora colombiana e Piqué, após supostas traições do ex-jogador de futebol, o assunto não deixou de ser destaque nas mídias sociais. A mais recente música de Shakira – uma faixa dissimulada contra seu ex-marido, tornou-se o terceiro vídeo mais rápido a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube.

Com o sucesso da faixa, a multidão no estádio em que Piqué estava resolveu cantar o trecho de “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” para o ex-jogador. A música diz “Uma loba como eu não é para novatos/Uma loba como eu não é para caras como você/ Para caras como você”.

Enquanto o público canta, o atleta é visto completamente constrangido, sem saber onde colocar as mãos. Em determinado momento, ele tenta disfarçar enquanto mexe no celular e toma uma bebida. Depois, olha para câmera que o grava e dá uma risada sem graça.

Com informações do Terra