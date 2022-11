Publicitário acha câmera espiã em Airbnb; como descobrir uma e proteger-se

Um publicitário encontrou uma câmera escondida em um apartamento alugado por um site de hospedagem, em Campinas (SP). A surpresa inconveniente chamou atenção no TikTok, onde, Mateus Bandeira, 28, compartilhou um vídeo mostrando o local em que o aparelho “espião” estava instalado, em um relógio próximo à cama da quitinete.

A postagem ganhou mais de cinco milhões de visualizações e gerou inúmeros relatos sobre situações semelhantes vividas por outros hóspedes.

“Depois de algum tempo no apartamento, me lembrei de um vídeo que tinha visto recentemente no TikTok sobre câmeras escondidas em espaços locados, foi quando pensei em fazer uma inspeção. Liguei a lanterna do celular, direcionei para uma tela de TV que estava em frente à cama e abaixo dela havia uma espécie de roteador, com um relógio digital em cima. Pensei que fosse um relógio comum, mas ao direcionar a lanterna do celular, fui surpreendido com uma câmera”, detalhou o publicitário.

O rapaz disse que se assustou ao ver um “sensor infravermelho” da câmera.

Pensando na possível presença de outros equipamentos espiões, o hóspede tirou todos os aparelhos eletrônicos das tomadas e os cobriu com roupas e toalhas e continuou se arrumando para o show que tinha comprado, apesar de continuar nervoso com a situação.

Caso semelhante foi reportado em 2017: um casal encontrou uma câmera instalada no detector de fumaça do quarto da casa alugada pelo Airbnb, na Florida, nos EUA. O dono da casa foi preso por acusação de voyerismo e banido do site.

Depois, um casal achou uma câmera atrás de um espelho de um apartamento alugado em São Vicente, litoral de São Paulo, e outro casal, de escoceses, achou uma câmera em um relógio digital em uma casa de Montreal, no Canadá.

Se você ficou preocupado, veja abaixo duas formas de flagrar uma câmera escondida.

Uma é bem óbvia e pouco garantida, e a outra é melhor, mas requer um pouco mais de esforço e investimento.

A maneira óbvia: olhe todo o local

Antes de mais nada, pergunte ao dono ou responsável pela casa se há câmeras instaladas no local. Na melhor das hipóteses, ele pode ser franco com você e dizer se há câmeras ou não. E se houver, dizer onde elas estão.

Se a resposta do dono ou responsável for “não”, você ainda tem o direito de ficar desconfiado, já que a tecnologia miniaturizou as câmeras a ponto de ser possível colocá-las em qualquer objeto comum.

Então você vai ter que fazer sua própria vistoria no local e olhar minuciosamente por todos os cômodos.

As câmeras de vigilância convencionais são mais fáceis de achar, costumam ter o tamanho de um pulso fechado, e são geralmente posicionadas no teto, de preferência nos cantos, onde consegue-se um ângulo de visão maior.

Atente para webcams, que geralmente são bolinhas presas à tela do computador, ou na moldura de cima da tela de um laptop aberto.

E acompanhe a fiação de aparelhos da casa até as tomadas da parede, para encontrar alguma que tenha escapado de sua checagem visual.

Quanto às câmeras ocultas, uma dica é mesmo usar o flash do seu celular como lanterna ao longo de toda a vistoria, pois o brilho da luz poderá refletir na lente de uma câmera dessas, denunciando a sua localização.

A maneira mais difícil: detector de radiofrequência

Se você fez tudo do item anterior, mas ainda ficará cabreiro de alguma câmera ter escapado, o jeito mais preciso é investir em um aparelho chamado detector de radiofrequência —é possível encontrar em marketplaces.

Esse detector mostra um indicador de luz que dispara quando encontra um aparelho que esteja trabalhando com sinais de radiofrequência. Basicamente, qualquer câmera que use Wi-Fi ou Bluetooth para enviar ou receber o vídeo em tempo real poderá acionar o detector.

O lado ruim é que eles não devem encontrar as câmeras que estão gravando, mas sem transmitir a gravação em tempo real —já que a transmissão de sinais de rádio estaria desligada.

Mas é permitido?

Segundo o regulamento do Airbnb, anfitriões são obrigados pela empresa a informar aos hóspedes se têm dispositivos de vigilância ativos por lá, e se uma gravação está ocorrendo no momento.

Por “dispositivo de vigilância” a empresa entende como (mas não se limita a) câmeras com wi-fi, câmeras de vigilância de bebês, webcams instaladas em monitores de computador, equipamento de monitoramento de bebês, sistemas de vigilância montados ou instalados e smartphones com capacidade de gravação de vídeo e/ou áudio.

São também proibidos quaisquer dispositivos de vigilância em determinados espaços privados (como quartos e banheiros) independentemente de terem sido ou não divulgados.

Se um anfitrião informar sobre a presença do aparelho depois que a reserva for efetuada, sem a devida informação do anfitrião, o Airbnb permitirá que o hóspede cancele a reserva e receba um reembolso.

Por isso vale acionar imediatamente ao atendimento do Airbnb assim que descobrir a câmera. O serviço poderá ainda banir o dono da casa do serviço permanentemente.

É importante ainda procurar a polícia local para registrar um boletim de ocorrência. A polícia também poderá apreender o equipamento e usar as imagens na investigação do caso, como fez no caso de São Vicente.

*Com informações de Uol