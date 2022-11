PSG cansa de Mbappé e quer Richarlison no trio com Neymar e Messi

A possível saída de Mbappé do PSG voltou a ganhar força. Porém, ao contrário da última janela de transferência, quando o time francês fez de tudo pela permanência do atacante, agora, a situação é diferente.

A equipe parisiense já estaria, inclusive, planejando um substituto para o craque e o nome escolhido seria o de um brasileiro. Segundo o Daily Mail, Richarlison é a alternativa mais viável caso o campeão mundial com a França em 2018 deixe o clube.

Companheiro de Neymar na seleção, o atacante chegou ao Tottenham vindo do Everton na última janela e rapidamente se tornou um dos jogadores mais importantes da equipe.

No momento, também de acordo com a mesma mídia inglesa, não há uma proposta concreta e também não foram discutidos valores pelo atacante dos Spurs.

Vale lembrar que a busca por um novo jogador para formar o trio com Messi e Neymar ocorre após os diversos conflitos protagonizados por Mbappé, que ganhou status de “chefe” desde que assinou o seu novo contrato.

Um dos problemas ocorreu justamente com Neymar, por uma questão de protagonismo e liderança do time. Outra desavença foi com o técnico Christophe Galtier, a quem ele acusou de colocá-lo fora de posição.

*Com informações de IG