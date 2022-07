PSDB e Cidadania confirmam Amazonino para governo em convenção estadual no dia 30

Serão anunciados os nomes dos candidatos a todos os cargos em disputa no Amazonas, além de sorteio dos números das candidaturas para registro junto à Justiça Eleitoral

Está confirmado. A Federação PSDB/Cidadania-Amazonas vai realizar a sua convenção partidária estadual no último sábado do mês, 30 de julho, na quadra da Escola de Samba Sem Compromisso, localizada na avenida Margarita, nº 1033, bairro Cidade Nova, a partir das 10h. O edital de convocação foi publicado hoje (22).

“Vamos dar início, oficialmente, ao processo eleitoral. Nós temos a convicção de que apresentaremos um excelente quadro de candidatos formados por integrantes da Federação, com compromissos reais com a população do Amazonas”, disse o presidente do PSDB Amazonas e pré-candidato a senador, Arthur Virgílio Neto, que assinou o edital na condição de presidente da Federação PSDB/Cidadania-Amazonas.

Na convenção serão confirmados os nomes de todos os candidatos aos cargos em disputa para o Amazonas – governador, vice-governador, senador e deputados federais e estaduais –, além dos números de cada candidatura para que sejam registrados junto à Justiça Eleitoral. O registro pode ser feito imediatamente após a realização da convenção.

“Chegou a hora de todos juntos, partidos, candidatos e os amazonenses, unirmos forças e apresentar um verdadeiro projeto de desenvolvimento econômico e social para o nosso Amazonas, tanto no Executivo, quanto no Legislativo, e nosso time tem um potencial gigantesco para esse papel”, declarou o pré-candidato a governador Amazonino Mendes.

A convenção oficializará os nomes dos pré-candidatos ao governo do Estado, Amazonino Mendes, e de seu vice-governador, além dos nomes do pré-candidato ao Senado, Arthur Virgílio Neto, e de sua primeira suplente, Maria do Carmo Seffair. Conforme o edital de convocação, ainda durante o encontro deverão ser aprovadas a estratégia eleitoral e o nome que serão adotados pela federação neste pleito de 2022.

