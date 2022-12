PSDB anuncia Eduardo Leite como novo presidente do partido, no lugar de Bruno Araújo

Governador eleito do Rio Grande do Sul assumirá o comando do partido em 2 de fevereiro de 2023

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi anunciado hoje (30), como novo presidente nacional do partido. O comunicado foi divulgado nas redes sociais da sigla e é assinado pelo atual presidente, Bruno Araújo (PE).

O PSDB publicou a mudança no comando no Instagram e no Twitter. Segundo o comunicado, em 2 de fevereiro de 2023, com a posse do novo Congresso, o partido iniciará os trabalhos da “nova Executiva Nacional do PSDB”. “Na próxima semana daremos início ao compartilhamento de decisões para o planejamento da futura gestão. Nesse período construiremos uma representação coletiva para a próxima Executiva”, declarou.

Eduardo Leite foi eleito governador do Rio Grande do Sul no 2º turno com 57,12% dos votos válidos, contra 42,88% de Onyx Lorenzoni (PL), que era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O tucano teve 3.687.126 votos.

Ele disse em sua campanha em 2018 que não concorreria à reeleição. Eduardo Leite renunciou em março de 2021 para tentar concorrer à Presidência da República. No entanto, perdeu as prévias do PSDB para João Doria. Assim, ele voltou-se para a disputa no Estado.

Colecionou rusgas com Doria, ex-governador de São Paulo que desistiu de concorrer às eleições. Em outubro, Doria anunciou a desfiliação com o PSDB.

Leite fez sua campanha apresentando resultados da sua gestão. Além de negociação de dívidas do Estado, o governador colocou em dia os salários dos funcionários públicos, que estavam sendo pagos parcelados.

Com informações do Poder360