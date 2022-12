Próximo ao fim do mandato de Bolsonaro, caminhão de mudança é visto no Alvorada

Jair Bolsonaro (PL) deve deixar o Palácio da Alvorada até o dia 1º de janeiro, data em que Lula tomará posse do cargo de presidente do País

Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou um caminhão de mudança entrando no Palácio da Alvorada, em Brasília, hoje (15). O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem pouco mais de duas semanas para desocupar o local, já que a partir de 1º de janeiro o espaço passará a ser a residência do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Siva (PT).

O Partido Liberal (PL) prometeu alugar uma residência no condomínio Ville de Montagne, situado no bairro Jardim Botânico, para Bolsonaro morar a partir de janeiro, quando termina seu mandato. O imóvel, segundo divulgado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, seria bancado pelo PL, que também garantiu arcar com os custos de condomínio e IPTU.

No entanto, ainda de acordo com Lauro Jardim, com dinheiro de suas contas bloqueadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PL está sem recursos para pagar o aluguel da casa.

Segundo O Globo, integrantes do partido afirmam que também não há dinheiro para pagar o aluguel de um escritório para Bolsonaro ao lado da sede da legenda em Brasília.

Depois de sair do Palácio do Planalto, Bolsonaro vai assumir, em janeiro, o cargo de presidente de honra do PL e terá direito a cerca de R$ 40 mil com aposentadorias do Exército e da Câmara.

Com informações do Terra