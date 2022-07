Prosamim+ vai realizar o sonho da casa própria para mais de 2,5 mil famílias em Manaus

O novo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) vai entregar 648 residências na maior área de intervenção urbanística e ambiental de Manaus permitindo que um total de 2.580 famílias irão conquistar o sonho da casa própria com a construção das primeiras unidades habitacionais. Pensado pelo governador Wilson Lima, o projeto está em fase de execução pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), em Manaus.

Uma das pessoas que serão contempladas, nesta primeira etapa, é a autônoma Arcilene Montelhes, 50. Ela fala da felicidade e da expectativa de morar em um local mais digno em razão de que, atualmente, está vivendo próximo a um igarapé e em situação precária.

“Só em saber que um sonho vai ser realizado isso deixa o coração muito transbordante de alegria. Vai ser muito bom para muitas famílias. Eu vou trabalhar com mais sossego em saber que a minha família vai estar em um local seguro, bem estruturado com saneamento básico, com tudo que uma família realmente ela pode ter, deveria ter”, disse Arcilene.

Essa primeira fase do programa abrangerá 340 mil metros quadrados ao longo do Igarapé do 40, entre as zonas sul e leste de Manaus, no trecho que vai da área conhecida como Manaus 2000, na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, até a Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes. Essas famílias esperavam há anos pelo reassentamento.

Em toda área de intervenção do Prosamin+ serão executadas obras de requalificação urbanística e saneamento, dentre as quais estão o revestimento do canal do igarapé, com a recomposição da vegetação, saneamento básico, com coleta e tratamento de esgoto e água tratada, drenagem urbana.

“A gente não tem palavras, vou ser sincera. É uma emoção muito grande. Próximo da faculdade, de tudo, dos meus filhos. A gente não tem nem o que falar porque a emoção é tanta que dá até vontade de chorar, vou ser sincera com vocês”, relatou a autônoma Tirza Flora.

O engenheiro civil Marcellus Campêlo, coordenador executivo da UGPE, informa que as quadras habitacionais projetadas para serem construídas no Prosamin+ contemplam um total de 648 unidades habitacionais.

“Nós fizemos já a implantação do canteiro, fizemos a parte de terraplenagem toda aqui do terreno e estamos na fase da concretagem do radier (tipo de fundação). Fizemos as fundações e o radier está sendo concretado, que vai receber as paredes das torres dos habitacionais”, acrescentou Campêlo sobre a obra da primeira quadra habitacional localizada no bairro Japiim.

Com investimento de aproximadamente R$ 542 milhões, o Prosamin+ vai executar obras de infraestrutura, saneamento básico, urbanismo, habitação e recuperação ambiental nos bairros do Japiim, Coroado, Distrito Industrial e Armando Mendes.