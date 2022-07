Promessa cumprida: comunidades abandonadas serão recuperadas por David Almeida

As comunidades Fé em Deus, Novo Milênio, Rei Davi, Acará e Itaporanga, na zona Norte de Manaus, passam a partir desta terça-feira (26), a receberem os pesos das máquinas pesadas da Prefeitura de Manaus. O prefeito David Almeida deu a ordem de início dos serviços de infraestrutura e saneamento básico. A informação é do próprio prefeito na cerimônia de entrega dos cheques de R$ 6,2 milhões para organizações sociais atendidas pelo Fundo Manaus Solidária.

“Hoje estive em diversas comunidades pela manhã, como a Comunidade Fé em Deus, que nunca receberam de verdade uma ação do poder público, apenas promessas políticas, mas além das comunidades que nós já recuperamos no ano passado, agora estamos recuperando as ruas da cidade de Manaus, o quintal da casa de muitas pessoas que não tem como arrumar o próprio quintal”, destacou David Almeida.

Esporte na Comunidade

Outra grande determinação do prefeito David Almeida é desenvolver a qualidade de vida da população por meio da prática esportiva comunitária nos bairros de Manaus.

É nessa perspectiva que a prefeitura segue trabalhando o plano de investimento na requalificação dos Centros de Esporte e Lazer (CEL), que estão espalhados por todas as zonas da capital amazonense.

“Eu sou oriundo de políticas públicas de juventude. Os jogos estudantis que nós fazemos há 30 anos, retornaram agora depois de dois anos em virtude da pandemia. O esporte me alavancou, me deu oportunidade, e vejo agora na Prefeitura a oportunidade de fazer muito mais do que eu fazia antes pela população manauara”, afirma David Almeida.