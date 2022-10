Projeto socioesportivo do Governo do Estado oferece mil vagas para jovens e crianças

O Pelci atua na capital e em mais seis municípios do interior

Estão abertas 1.300 vagas para o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que contemplam 600 vagas no Campeões da Vila, 400 no Escolinhas nos Bairros e outras 300 no projeto Mais Futevôlei nos Bairros. As vagas são para alunos entre 8 a 17 anos, que desejam participar de atividades como futebol, futevôlei, jiu-jitsu, luta olímpica, handebol, entre outras.

Hoje, o projeto atende mais de 7 mil crianças e adolescentes. “O Pelci veio para fazer história. Por esse propósito estamos empenhados em fazer com que o esporte seja fomentado desde a sua base, para que novos talentos do alto rendimento possam ser descobertos”, afirma Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Os interessados em participar devem comparecer em um dos núcleos, onde que acontece o projeto (relação abaixo), e apresentar a documentação necessária para inscrição, que são: cópia do RG e CPF, declaração escolar; uma foto 3×4; cópia do comprovante de residência.

Em Manaus existem 21 núcleos do Pelci, os interessados podem se matricular nas seguintes modalidades: atletismo, basquete, funcional kids, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, tênis de mesa, judô, voleibol, futevôlei e xadrez. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, contemplando os períodos matutinos e vespertinos.

No interior, os municípios de Tabatinga, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Envira e São Gabriel da Cachoeira contam como polos do projeto, os quais atendem toda a comunidade esportiva e fomentam projetos sociais.

Confira os núcleos que funcionam de segunda a quinta-feira em Manaus:

Campeões da Vila: Vila Olímpica de Manaus – bairro Flores

– atletismo, basquete, funcional kids, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, tênis de mesa, judô, voleibol, futevôlei e xadrez.

Pelci, Escolinha os Bairros e Mais Futevôlei nos Bairros:

– Futebol de Campo, Luta Olímpica – CDC da Compensa – bairro Compensa II

– Basquete, Vôlei, Handebol, Jiu-jitsu, Futsal – Arena Amadeu Teixeira – bairro Dom Pedro

– Futsal, Basquete, Handebol, Jiu-jitsu, Basquete 3×3 – Ginásio Renné Monteiro – bairro São Geraldo

– Futebol de Campo e Futevôlei – Campo do Teixeirão – bairro Jorge Teixeira

– Vôlei – CSU Alvorada Vôlei – bairro Alvorada 1

– Futebol de Campo – Campo do Cophasa – bairro Nova Esperança

– Futebol de Campo – Campo do Prosamim Santo Agostinho – bairro Santo Agostinho

– Futebol de Campo – Campo do Petrópolis – bairro Petrópolis

– Futsal – Quadra do Crespo- bairro Crespo

– Futebol de Campo – CFM Santos Dumont – bairro Santos Dumont

– Futebol de Campo, Vôlei e Futevôlei – Arena do Passarinho – Bairro Colônia Terra Nova

– Futebol de Campo, Jiu-jitsu e Futevôlei – Arena do Monte – bairro Monte das Oliveiras

– Futebol de Campo, Vôlei e Futevôlei – Campo da Baixada Fluminense – bairro Cidade Nova

– Futebol de Campo – Campo do Buracão – bairro do Lírio do Vale

– Futebol de Campo, Vôlei, Jiu-jitsu, e Futevôlei – Arena do Curió – bairro Cidade Nova I

– Futebol de Campo, Futevôlei – Campo do Florestão – bairro Tancredo Neves

– Futebol de Campo e Futevôlei – Campo do Pallet – bairro Jorge Teixeira

– Futevôlei – Cidade de Deus – bairro Cidade de Deus

– Futevôlei – Campo do Yael – bairro Flores

– Jiu-jitsu e Wrestling – Norte Gold Team – bairro Santa Etelvina

Com informações da assessoria