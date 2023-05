Projeto social estimula vacinação contra covid entre migrantes e indígenas venezuelanos

Iniciativa é inédita no Brasil e tem um planejamento estratégico para estimular a vacinação e combater fake news sobre o assunto

Com uma abordagem adaptada e mais humanizada para migrantes e refugiados venezuelanos, além de indígenas da etnia Warao, que vivem em Manaus (AM), a Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos vem executando o “Vacina Para Todos”, projeto inédito que visa ampliar o índice de vacinação contra a covid-19, entre outras doenças, e conscientizar essa população sobre os riscos da desinformação.

A meta da iniciativa é aplicar três mil vacinas em pessoas que moram na cidade. Para impactar uma quantidade maior, o Hermanitos também está promovendo ações focadas nos indígenas venezuelanos da etnia Warao como público-alvo. A ação é considerada inédita no país.

Para isso, o Hermanitos vem realizando workshops com profissionais de saúde que enfatizam a melhor abordagem aos migrantes e refugiados venezuelanos, e uma série de rodas de conversas em locais estratégicos e comunidades venezuelanas.

Além disso, para reforçar a iniciativa, a instituição elaborou e está distribuindo cartazes, flyers e cartilhas com várias informações sobre a importância da vacinação e de combate às fake news, e um material lúdico direcionado às crianças, além de postagens especiais nas redes sociais, tanto em espanhol, quanto na língua warao. Completando as atividades, ainda são realizadas as “Jornadas de Saúde” com mutirão de vacinação contra a covid-19 e outras doenças.

Por conta da desinformação e da falta de estímulo à vacinação, o diretor-presidente do Hermanitos, Tulio Duarte, explica que muitos profissionais venezuelanos não concorrem a vagas de empregos no Brasil.

“O Hermanitos possui uma cultura de acolhimento, treinamento e indicação para vagas de emprego, de acordo com os perfis do nosso Banco de Talentos, que possui mais de três mil currículos de profissionais migrantes e refugiadas venezuelanos em busca de inserção no mercado de trabalho local. Porém, muitos não atendem aos requisitos da oportunidade, por conta do esquema vacinal incompleto”, pontua.

Quem participa das ações do Hermanitos referentes ao projeto “Vacina para Todos” ainda recebe um kit com produtos de limpeza e higiene, entre outros materiais educativos. Além disso, recentemente a instituição lançou uma série de dez vídeos relacionados ao projeto e que estão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube.

“Este é o objetivo do projeto: mostrar que a vacina é uma aliada para um bom estabelecimento socioeconômico no Brasil, e não uma inimiga”, complementa o presidente do Hermanitos.

O projeto Vacina para Todos é realizado pelo Hermanitos, com incentivos da USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), por meio do NPI Expand e Sitawi (Finanças do Bem). Juntas, essas instituições formaram uma parceria para apoiar a “Resposta à Covid-19”, na região amazônica brasileira.

Sobre o Hermanitos

O Hermanitos, que executa o Projeto Vacina para Todos – Manaus sem covid-19, tem como principal objetivo promover ações que visam a melhoria da qualidade de vida de pessoas migrantes e refugiadas venezuelanas, em Manaus, bem como sua integração na sociedade por meio da inserção no mercado local de trabalho e na promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

Com informações da assessoria