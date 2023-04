Projeto Rede Digital do Cetam atende 1.600 estudantes com vários cursos de informática

Alunos de escolas estaduais terão acesso, além da informática Básica e Avançada, cursos de Word e Excel, CorelDraw e Photoshop e Power Bi

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) deu início a mais uma etapa do Projeto Rede Digital, no último sábado (1), com a oferta de 80 turmas de informática, que vão atender 1.600 alunos de 39 escolas da rede pública estadual de educação na capital.

O programa é coordenado pelo Cetam Digital (Cedig) que atende demandas de vagas propostas pela Secretaria de Educação e Desporto (Seduc).

De acordo com o diretor do Cedig, professor Rubem Pereira Barbosa, o projeto atende alunos das respectivas escolas estaduais que não conseguem fazer o curso de informática em outros projetos do Cetam.

“A demanda é realizada em acordo com a Seduc que informa quais escolas podem receber o projeto. Os alunos da própria escola participam e, para completar as vagas, é aberta para as famílias dos alunos”, explicou o gestor.

As aulas do Projeto Rede Digital acontecem aos sábados para os alunos das escolas nas quais o programa é ofertado e, também, à comunidade em geral. Podem participar jovens com idade a partir de 14 anos.

A diretora-presidente do Cetam, professora Hellen Matute, é a principal incentivadora do programa, que vem sendo realizado desde 2006, ela explica que a ideia é ampliar as ofertas do programa ao longo de 2023.

O gestor do Cedig explica que o programa oferece os cursos sempre seguindo a necessidade da escola, mas ele lembra que ao longo dos anos já foram aplicados cursos de Informática Básica e Avançada, Word e Excel, CorelDraw e Photoshop e, no último, ano houve inovação com a inclusão do curso de Power Bi.

Os cursos que iniciaram neste fim de semana são a primeira oferta do projeto em 2023. Em julho acontece uma segunda etapa.

Com informações do Cetam