Projeto Orla Limpa promove mobilização para retirada de lixo de trecho do rio Negro

O Grupo Atem promove amanhã (25), das 9h às 11h, a terceira edição do projeto Orla Limpa, no entorno de sua base operacional, na Vila Buriti, no Distrito Industrial. O objetivo é conscientizar colaboradores, moradores próximos e marítimos com embarcações na orla do rio Negro sobre a importância de proteção ao meio ambiente.

No ano passado, foram retiradas 4 toneladas de lixo na segunda edição do projeto Orla Limpa. Este ano, a organização estima que pode haver uma redução nesta quantidade porque houve menos tráfego de embarcações na área devido à seca extrema. Ainda assim é possível ver muitos detritos na orla do rio Negro.

O coordenador do projeto Orla Limpa, Jander Araújo, ressalta a importância da consciência ambiental para proteção do meio ambiente e destaca que a estiagem mostrou o descuido com a natureza com o descarte de lixo em lugares inapropriados, especialmente nas águas dos rios e igarapés de Manaus e da Amazônia.

O projeto faz parte do calendário anual de eventos do Grupo Atem e reúne cerca de 80 colaboradores durante a atividade.

Programação:

7h30 às 8h30 – Café da manhã e palestra de conscientização

08h30 às 8h30 – Ginástica laboral (aquecimento)

08h40 às 9h – Foto oficial

09h00 às 11h – Limpeza da Orla da Base de Manaus

11h às 11h30 – Encerramento

SERVIÇO

O quê: Projeto Orla Limpa

Quando: neste sábado (25), das 9h às 11h

Onde: entorno da Base da Atem, no rio Negro, Rua Pajurá, 103 – Vila Buriti, Manaus – AM

Com informações da assessoria