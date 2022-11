Projeto Orla Limpa, da Atem, recolhe mais de uma tonelada de lixo do rio Negro

Vaso sanitário, baldes, pneus, garrafas de plástico, de vidro, latinhas e muitos sacos de arroz, feijão e de outros alimentos e produtos. Foi mais de 1 tonelada de lixo retirado da orla do rio Negro, no entorno da base de operações da Distribuidora Atem, que promoveu a ação socioambiental Orla Limpa, na manhã de ontem (19).

Colaboradores da Atem atuaram voluntariamente no Orla Limpa. O objetivo é a conscientização ambiental por meio da coleta de lixo da orla do rio Negro. Antes da ação, eles ouviram a palestra de conscientização ambiental ministrada pelo coordenador do programa Previna da Atem, Jander Araújo.

O projeto Orla Limpa começou ano passado por iniciativa dos próprios colaboradores da empresa. Com a vazante, eles conseguiram ver a quantidade de lixo que a população despeja no rio. “Quando soubemos que a Atem estava apoiando projetos de preservação ambiental, vimos que era possível contribuir para reduzir a quantidade de lixo que é jogada no rio Negro”, conta a química Francijane Macedo, que está desde o início no projeto. “Nós fazemos questão de nos doar até fisicamente dando o nosso máximo na coleta do lixo porque é preciso mostrar para a população que ainda há muito a ser feito para melhorar esse cenário”.

Para Jander Araújo, a coleta de lixo não é o principal objetivo do projeto Orla Limpa. “O que queremos é ampliar a consciência crítica do time em relação à problemática ambiental. É fazer com que eles entendam que é preciso educar os nossos filhos, nossa família e todos em volta para que entendam que o lixo que se joga do carro vai direto para rios e mares. Queremos transformar a consciência ecológica em um valor”, ressalta Araújo.

O coordenador do projeto Orla Limpa, Evanilson Santos, disse que o próximo passo agora é fazer a emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos para que a empresa terceirizada possa fazer a separação do lixo coletado para que tenha um destino correto.

